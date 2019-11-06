ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Cuma günü Ankara’ya geleceği duyuruldu. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye’ye geleceği bildirildi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma günü Ankara'ya geleceği duyuruldu. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Akar, Şahin el-Ganim'i kabul etti
- CHP ve CHP'nin sahip çıktığı teröristler...
- İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama
- Ekrem İmamoğlu belediyenin kaynaklarını yandaşlarına aktarıyor!
- Koza-İpek Holding davasında flaş gelişme
- Son dakika: Hulusi Akar: Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız
- Türkiye'den İsrail'e sert tepki
- İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bayrak trafik kazasında öldü
- Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Bağdadi açıklaması
- Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi!
Daha Fazla Gör
- Richard Spencer'dan çarpıcı tespit! "İngiltere ve ABD başarısız oldu"
- FETÖ'den ceza alan eski MİT'çi Basri Aktepe için gerekçeli karar açıklandı
- Son dakika: Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde son dakika gelişmesi! Siyanür içerek...
- DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı
- Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
- Başkan Erdoğan: Dindar nesil sizin elinizde yetişecek
- ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi…
- Alman-Fransız kanalı Arte'de çarpıcı FETÖ belgeseli! Örgütün gerçek yüzünü böyle anlattılar…
- Palamut diye satılan tombik balığına dikkat! Balık pazarında alarm…
- Son Dakika: Bakan Fatih Dönmez'den o işçilere tazminat müjdesi!
- Türk savunma sanayisi güçleniyor! 2020'de...