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ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
ABD'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Cuma günü ’ya geleceği duyuruldu. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için ’ye geleceği bildirildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma günü 'ya geleceği duyuruldu. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için 'ye geleceği bildirildi.



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ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret ABD'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET

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