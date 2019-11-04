Ekim ayında 175 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Ekim ayında yapılan terör operasyonları hakkında açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, aralarında sözde üst düzey teröristlerin de bulunduğu 175 militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ekim ayında yapılan operasyonlarda aralarında kırmızı kategoride 3, turuncu kategoride 3, gri kategoride 11 sözde üst düzey teröristin bulunduğu 175 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
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