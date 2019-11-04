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Ekim ayında 175 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019
EKİM AYINDA 175 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ekim ayında yapılan terör operasyonları hakkında açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, aralarında sözde üst düzey teröristlerin de bulunduğu 175 militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ekim ayında yapılan operasyonlarda aralarında kırmızı kategoride 3, turuncu kategoride 3, gri kategoride 11 sözde üst düzey teröristin bulunduğu 175 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Detaylar gelecek...

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