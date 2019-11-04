DHKP-C'nin sözde sorumlusu Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı
Gelen son dakika haberine göre; Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit, İstanbul’da yakalandı.
Yurt içinde devam eden güvenlik operasyonları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da yakalandı.
ÇALIŞMA BAŞLATTI
İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan Şenyiğit'in Ataşehir'de saklandığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
KISKIVRAK YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evinde Şenyiğit'i gözaltına aldı.Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Hakkında 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DAHA ÖNCE DE SİLAHIYLA YAKALANMIŞTI
Şüpheli Çiğdem Şenyiğit, 30 Temmuz 2012'de de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki Yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada polis ekiplerince yakalanmıştı. Üzerinden eylemde kullanacağı değerlendirilen silah ele geçirilen Şenyiğit, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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