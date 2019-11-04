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DHKP-C'nin sözde sorumlusu Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
DHKP-C'NİN SÖZDE SORUMLUSU ÇİĞDEM ŞENYİĞİT İSTANBUL'DA YAKALANDI

Gelen son dakika haberine göre; Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu , ’da yakalandı.

Yurt içinde devam eden güvenlik operasyonları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu , 'da yakalandı.

ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan Şenyiğit'in Ataşehir'de saklandığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evinde Şenyiğit'i gözaltına aldı.Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Hakkında 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DAHA ÖNCE DE SİLAHIYLA YAKALANMIŞTI

Şüpheli Çiğdem Şenyiğit, 30 Temmuz 2012'de de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki Yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada polis ekiplerince yakalanmıştı. Üzerinden eylemde kullanacağı değerlendirilen silah ele geçirilen Şenyiğit, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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