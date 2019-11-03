Türkiye mazlum coğrafyada yaraları sarıyor! Tel Abyad Hastanesi ayağa kaldırılıyor
Terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin kaçarken yakarak büyük zarar verdiği Tel Abyad Hastanesi'nin tekrar tam kapasiteyle hizmet vermesi için onarımı sürüyor. Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla kısa süre önce bir binasında sağlık hizmetlerinin verilmeye başlandığı hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesi planlanıyor.Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktığı hastane, Sağlık Bakanlığınca onarılıyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenliğin sağlandığı Tel Abyad'daki hastanede Sağlık Bakanlığınca onarım çalışmaları başlatıldı.
Terör örgütünün kendi mensupları için ikiye ayırdığı ve çekilirken bölge halkının kullanımına ayrılan kısmını, laboratuvarını, ameliyathaneleri, kadın doğum ve cerrahi servislerini ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiği hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında hastanenin bahçesinde ve nispeten az hasarlı kısımlarında onarımın tamamlanmasının ardından kısa süre önce sivillere hizmet verilmeye başlandı. Hastanenin diğer kısımlarında da onarım ve tadilat çalışmaları devam ediyor.
Terör örgütünün izlerinin tamamen silinmesinin ardından hastanenin tam teşekküllü bir şekilde hizmet vermesi planlanıyor.
75 YATAKLI OLACAK
Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş, AA'ya yaptığı açıklamada, güvenliğin sağlanmasından sonra hastanede yaptıkları incelemede, terör örgütünün hastaneyi yaktığını, cihazları kullanılamaz hale getirdiğini, bazı cihazları da yanlarına alarak götürdüğünü söyledi.
Sağlık Bakanlığının talimatıyla hastanenin onarımı için çalışma başlattıklarını anlatan Erkuş, "Şu anda burasının 75 yataklı bir devlet hastanesi formatına dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor." dedi.
Erkuş, hastanenin bir kısmının hızlı bir şekilde onarımını gerçekleştirerek, Tel Abyadlılara sağlık hizmeti vermeye başladıklarını aktardı.
Hastanenin diğer kısımlarında onarım, alt yapı gibi çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydeden Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş, "Bundan sonraki süreçte mevcut hastanenin tekrar ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunun için mimarlarımız, mühendislerimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Binanın elektrik, su, oksijen, gaz sistemlerinin bir haritasının çıkartılması gerektiğini, bunun yanında hastanenin daha etkin kullanılması için acil servisini, yoğun bakımını, yeni doğan yoğun bakımını, ameliyathanesini, kadın doğum, çocuk bölümünü, dahiliye, genel cerrahi bölümlerinin dizayn edilerek çalışmaların başlatıldığını aktaran Erkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnşallah proje kısmı çıktıktan sonra tadilat çalışmaları başlayacak. Bununla birlikte Bakanlığımızın organizasyonuyla buradaki eksik malzemelerin, teçhizatların, personelin alımları da diğer taraftan yürütülmektedir. İnşallah hastanenin tamamında en kısa sürede hizmet vermek için hep beraber gece gündüz çalışıyoruz. Gerek Türkiye'deki organizasyon gerekse Suriye tarafındaki organizasyon, yerel meclisle beraber çalışarak buranın tamamen yerel halka hizmet vermesi için çabalıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında, burası ameliyathanesinin, röntgen, laboratuvar ve tomografisinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane haline getirilecek."
"TÜRKİYE'NİN SAYESİNDE BAKIM ONARIMI YAPILIYOR"
Suriyeli işçi Halid Ettahri de hastanenin onarımında çalıştığı için mutlu olduğunu belirtti.
Terör örgütünün ilçeden ayrılırken hastane binasını yaktığını anlatan Ettahri, "Allah'a şükür Türkiye'nin sayesinde hastanemizin bakım onarımı yapılıyor, eskisinden daha iyi olacak. Bütün hastane yanmış durumda ve insanlar bu yapılan çalışmaları görüyor. Bundan önce YPG/PKK, zulüm üstüne zulüm yapıyordu. Hiç kimseyi çalıştırmıyorlardı, sadece kendilerine yakın olanları çalıştırıyorlardı." dedi.
Mustafa el Yasin ise hastanelerinin eskisinden daha iyi hale getirileceğine inandığını ifade etti.
Yasin, Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye'nin yaptığı bu çalışmalardan çok memnun olduk. Buraları temizledi, şimdi bakım onarımı yapılıyor. Terör örgütünün yaptığı zulümden başka bir şey değil, bundan başka birçok evi yaktılar." şeklinde konuştu.
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