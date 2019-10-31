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Terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik uyuşturucu operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019
PKK'NIN FİNANS KAYNAKLARINA OPERASYON!

'da, terör örgütü 'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, bir otomobilde 135 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü 'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 'dan batı illerine sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı.

İhbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent çıkışında durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagajda çuvallar içerisinde 135 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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