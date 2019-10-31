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Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
ERDOĞAN GÜRCİSTAN BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, 'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan'ın heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Gakharia, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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