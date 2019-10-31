Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan'ın heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Gakharia, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.