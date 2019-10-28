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Türkiye ile ABD arasında kritik temas!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA KRİTİK TEMAS!

Gelen son dakika haberine göre; , ABD C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve 'deki gelişmeler ele alınırken, iki NATO müttefiki olarak DEAŞ'ın yanısıra, PKK/YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

ZİYARET HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım tarihinde Washington'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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