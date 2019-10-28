MSB'den flaş açıklama
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.
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