28 Ekim 2019, Pazartesi
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MSB'den flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019
MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere ’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.

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