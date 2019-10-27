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Konya'da fabrika yangını

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
KONYA'DA FABRİKA YANGINI

'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

'nın Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında çıkan kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edildi.

Fabrikanın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı.

Irak uyruklu bir iş adamına ait fabrikanın, 20 bin metrekarelik kapalı alanda 2017 yılında faaliyete geçtiği belirtildi.

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