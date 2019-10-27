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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde önemli atamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE ÖNEMLİ GELİŞME!

, il emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulunan 9 ikinci sınıf emniyet müdürü, bir üst rütbeye terfi etti. Birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden 9 emniyet müdürü, Başkanlığı bünyesinde görevlendirildi.

, il emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulunan 9 ikinci sınıf emniyet müdürü, bir üst rütbeye terfi etti.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğünde çeşitli şube ve ilçelerden sorumlu 2. sınıf emniyet müdürleri Necmettin Öztürk, Seylan Demir, Nihat Yıldırım, Atalay Bahar, , , Murat Taner, Kenan Şaban Süzgün ve Efkan Korkmaz bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu.

Birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden 9 emniyet müdürü, Başkanlığı bünyesinde görevlendirildi.

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