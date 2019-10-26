PKK sevici sözde yazar Aslı Erdoğan'dan kirli propaganda
Terör örgütü PKK'nın destekçisi olduğu gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazarlarından Aslı Erdoğan, yine terör propagandası yaparak akılalmaz iftiralarda bulundu. Aslı Erdoğan, HDP'yi ayırarak Türkiye'deki siyasilere de ağır hakaretlerde bulundu.
Terör örgütü PKK'nın destekçisi olduğu gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazarlarından Aslı Erdoğan, yine terör propagandası yaparak akılalmaz iftiralarda bulundu. Aslı Erdoğan, HDP'yi ayırarak Türkiye'deki siyasilere de ağır hakaretlerde bulundu.
Bir dönem Radikal gazetesinde köşe yazarlığı görevini de üstlenen, yazar Aslı Erdoğan, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine bir mülakat verdi. Aslı Erdoğan, önce Türkiye hakkında akılalmaz iftiralarda bulundu, ardından Türkiye'deki siyasiler hakkında çirkin ifadeler kullandı.
'HDP HARİÇ TÜM SİYASİLER TERÖRSİT'
"Türklere, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiği' yalanını söyleyerek kirli propaganda yapan Aslı Erdoğan, HDP hariç, CHP de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçlerin 'terörist' olduğunu belirtti.
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