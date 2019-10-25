Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Af Örgütü’nün yayımladığı raporda belirtilen iddiaları reddettiklerini belirtti. Aksoy, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütü tarafından bugün (24 Ekim) yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda bulunan iddiaları reddettiklerini vurgulayarak, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütü tarafından bugün yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz. Türkiye, 3,6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere topraklarına sığınan yaklaşık 4 milyon civarında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Ülkemiz, çok sayıda ülkenin sınırlarına duvarlar ördüğü, tel örgülerin arkasına saklandığı bir dönemde kapılarını ihtiyaç sahiplerine açmıştır" ifadelerini kullandı.
"GERİ GÖNDERMEME İLKESİNE UYMAKTAYIZ"
Sözcü Aksoy, mültecilere en iyi şekilde ev sahipliği yaparken uluslararası yükümlülükleri uyarınca "geri göndermeme" ilkesine titizlikle uymakta olduklarını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu çerçevede Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ve kötü muamele gördüğüne ilişkin olarak raporda yer verilen iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. İlgili makamlarımız Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütmektedir. Nitekim Türkiye'nin Suriye'de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar ülkemizden 365.000 civarında Suriyeli gönüllü olarak geri dönmüştür. Ülkemiz, mültecilerin geri dönüşlerinin gönüllü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu sürecin uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi gerektiğini her fırsatta hatırlatmaktadır. Suriye'de gerekli insani ve fiziki altyapı ile güvenlik koşullarının sağlanması halinde, Suriyelilerin ülkelerine geri dönebileceğine inanıyoruz. Esasen Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarından biri de, PKK/PYD/YPG terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçan yüz binlerce Suriyelinin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşlerini kolaylaştıracak koşulların sağlanacağı bir güvenli bölge oluşturulmasıdır. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecinin kolaylaştırılması konusunda uluslararası topluma da önemli sorumluluklar düştüğünü düşünüyoruz. Ülkemiz, Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gereken adımları atmaya devam edecektir."
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