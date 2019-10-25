Milli tüfek teslimatında rekor rakam: 43 bin 500'ü geçti
Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Sarsılmaz ve Kale Kalıp tarafından üretilerek teslimatı yapılan tüfeklerin sayısı 43 bin 500'ü geçti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının giderilmesi için MKEK, Sarsılmaz ve Kale Kalıp ile sözleşmeler imzalandı.
MPT-76'dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55'i geliştiren MKEK, bugüne kadar 33 binden fazla uzun namlulu, 8 binden fazla kısa namlulu MPT-55 teslimatı gerçekleştirdi. MPT-55'in uzun ve özellikle meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
Savunma sanayisi alanında önemli tecrübeleri olan Kale Kalıp ise söz konusu ihtiyaca yönelik KCR-556'yı geliştirdi. Kale Kalıp, şu ana kadar 500'den fazla tüfek teslimatı gerçekleştirdi. Modüler yapıda olan tüfek, kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip. Her iki elle kullanıma uygun tasarlanan silahın gaz sistemi, 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapıyor. Katlanır modüler mekanik nişangah ve 5 kademeli ayarlanabilir dipçikle ergonomisi yükseltilen silahın şarjör hariç ağırlığı 2 bin 630 grama karşılık geliyor.
TESTLERİ EN ZOR ARAZİ VE İKLİM ŞARTLARINDA YAPILDI
MKEK ve Kale Kalıp'ın teslimatlarına daha sonra Sarsılmaz eklendi. Sarsılmaz'ın yaptığı teslimat sayısı 2 bini geçti. Sarsılmaz'ın 5,56 milimetrelik piyade tüfeği çözümü SAR 223, her türlü muharebede askeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirildi.
SAR 223, en zor arazi ve iklim koşullarında test edildi. 5,56x45 milimetre mühimmatları ateşleyen gaz etkili çalışma, dakikada yaklaşık 700-900 atım, hızlı nişan almayı sağlayan 2 ayrı mesafe (100-300 metre) kademeli, mekanik ayarlanabilir gez, silahın önemli özelliklerini oluşturuyor. 30 mermi kapasiteli hafif ve dayanıklı polimer şarjörden beslenen SAR 223, uzunluk ayarlı teleskopik dipçik, doğrusal yapıyla geri tepmeyi doğrudan omuza ileterek şahlanmayı azaltan ergonomik dizayn sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.
SAR 223'ün, kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine geliştirilmiş yeni nesil ani geri tepmeli piston sistemiyle çalışan SAR 223T versiyonu bulunuyor. Tüfek, zorlu ortamlarda hatasız çalışabilmesi ve daha az bakım gerektirmesi dolayısıyla tercih ediliyor.
MKEK, Kale Kalıp ve Sarsılmaz'ın yaptığı teslimatlarla güvenlik güçlerine sağlanan 5,56 milimetrelik piyade tüfeği sayısı 43 bin 500'ü aştı.
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