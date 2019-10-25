Kahraman Mehmetçik dünyaya bir kez daha insanlık dersi verdi
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın/EYP temizliğine devam eden kahraman Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadını doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Ziheyye El Halil isimli genç kadın Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı ve başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı.
Batı'nın Türk askeri için "Suriye'de katliam yapıyor" yalanlarına karşı kahraman Mehmetçik dünyaya insanlık dersi vermeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden kahraman Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadını doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Mehmetçik zırhlı personel taşıyıcı ile Ziheyye El Halil isimli genç kadını alarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
KIZININ İSMİNİ PINAR KOYDU
Ziheyye El Halil, Akçakale Devlet Hastanesi'nde başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı. Doğum sonrası Mehmetçiklerimize teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı bebeğinin ismini Pınar koyduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca tutuklandı
- ABD ve NATO'ya sert çıkış: Kabul edilemez
- Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü
- ABD'den Suriye açıklaması! Gizlemediler
- Savunma Bakanlığı: Taciz ateşlerine gerekli karşılık verildi
- Terörist Şahin Cilo'nun kanlı sicili
- AK Parti'den CHP'ye Tunç Soyer tepkisi
- HDP önünde oturan acılı babadan feryat
- Türkiye ile Rusya arasında önemli görüşme
- Pençe-3 harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Futbolcularını tokatlayan antrenörden Alex Ferguson’lu savunma... |Video
- Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Gerasimov ile görüştü
- Maduro'dan dünyaya Azerbaycan'dan mesaj: Diz çökmemeliyiz
- 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı
- CHP'li Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba'dan skandal! TBMM'de alkol servisi istediler
- Rusya'dan flaş açıklama: YPG çekilmezse Türk ordusu ile karşı karşıya gelecek
- Trump'tan Türkiye açıklaması
- Başkan Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü
- HDP'li Rojda Nazlier hakkında flaş iddia: Teröristleri evinde ağırladı
- Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı! Fetih Suresi'nden ayet okudu
- Terör örgütü YPG'nin havanları bakın nereden çıktı
- NATO'dan "savunma" açıklaması