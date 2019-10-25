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Kahraman Mehmetçik dünyaya bir kez daha insanlık dersi verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
KAHRAMAN MEHMETÇİK DÜNYAYA BİR KEZ DAHA İNSANLIK DERSİ VERDİ

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ve Rasulayn’da mayın/EYP temizliğine devam eden kahraman Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadını doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Ziheyye El Halil isimli genç kadın 'ne ulaştırıldı ve başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı.

Batı'nın Türk askeri için "'de katliam yapıyor" yalanlarına karşı kahraman Mehmetçik dünyaya insanlık dersi vermeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden kahraman Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadını doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Mehmetçik zırhlı personel taşıyıcı ile Ziheyye El Halil isimli genç kadını alarak 'ne ulaştırdı.

Mehmetçik hastaneye yetiştirdi, Suriyeli genç kadın kızının adını Pınar koydu MEHMETÇİK HASTANEYE YETİŞTİRDİ, SURİYELİ GENÇ KADIN KIZININ ADINI PINAR KOYDU

KIZININ İSMİNİ PINAR KOYDU

Ziheyye El Halil, Akçakale Devlet Hastanesi'nde başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı. Doğum sonrası Mehmetçiklerimize teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı bebeğinin ismini Pınar koyduğunu söyledi.

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