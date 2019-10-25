Kahraman Mehmetçik dünyaya bir kez daha insanlık dersi verdi

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın/EYP temizliğine devam eden kahraman Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadını doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Ziheyye El Halil isimli genç kadın Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı ve başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı.

Batı'nın Türk askeri için "Suriye'de katliam yapıyor" yalanlarına karşı kahraman Mehmetçik dünyaya insanlık dersi vermeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden kahraman Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadını doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Mehmetçik zırhlı personel taşıyıcı ile Ziheyye El Halil isimli genç kadını alarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.



KIZININ İSMİNİ PINAR KOYDU



Ziheyye El Halil, Akçakale Devlet Hastanesi'nde başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı. Doğum sonrası Mehmetçiklerimize teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı bebeğinin ismini Pınar koyduğunu söyledi.



