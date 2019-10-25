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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

, 'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret, kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani kod adlı terörist ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı.

, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret, kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani kod adlı terörist ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı.

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