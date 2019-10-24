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FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın kızı adliyede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
KRİTİK İSMİN KIZI BÖYLE GETİRİLDİ!

'de, /'nin en üst düzey isimlerinin yer aldığı, Ergenekon, 17-25 Aralık gibi operasyonların yapılması kararının alındığı ''nın başkanı 'ın kızı 'un da aralarında bulunduğu 16 FETÖ/PDY şüphelisi, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah İzmir merkezli 4 ilde yaptığı eş zamanlı / operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında bulunan ve terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 'un babasının, FETÖ/PDY'nin yaptığı Ergenekon, 17- 25 Aralık gibi birçok kritik operasyonların kararının alındığı, örgütün en üst düzey 6 kişisinin bulunduğu ''nın başkanı ve imamı olduğu belirlendi.

FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın kızı adliyede FETÖ'NÜN TÜRKİYE İMAMI MUSTAFA ÖZCAN'IN KIZI ADLİYEDE

YAKALAMA KARARI VAR

'ın, ayrıca kayyum atanan 'in yönetici ve ortaklarından olduğu saptandı. Özcan hakkında, 4'üncü Ağır Ceza ve 33'üncü 'nden 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

ADLİYE SEVK EDİLDİ

Zehra Bozkurt'un da aralarında olduğu 16 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün saat 13.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

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