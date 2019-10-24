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Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
ŞEHİT BABASINDAN, HDP'Lİ TEMELLİ'YE TEPKİ

'da şehit babası, esnaf ziyareti yapan Eş Genel Başkanı 'ye, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler." diyerek tepki gösterdi.

Eş Genel Başkanı , beraberindeki milletvekilleriyle birlikte merkez Sur ilçesindeki Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. HDP'lilerin esnaf ziyaretini gören ve kendisini şehit babası olarak tanıtan kimliği açıklanmayan kişi, Sezai Temelli'ye tepki gösterdi.

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki ŞEHİT BABASINDAN, HDP'Lİ TEMELLİ'YE TEPKİ

POLİS UZAKLAŞTIRDI

Temelli'ye "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler." diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri, kendini şehit babası olarak tanıtan kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

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