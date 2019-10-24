Doğu Perinçek: Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Soçi mutabakatı, PKK terör örgütünü Amerika ile birlikte sınırımızdan 32 kilometre aşağıya sürmektedir. Süpürülen PKK'nın bitirilmesi, Türkiye'nin hedefi olmalıdır. Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi, PKK'nın kökünü kazımak ve Kandil'e beyaz bayrak çektirmek için." dedi.Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu mutabakatın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Türkiye'nin, hükümetin ve Türk milletinin başarısının uluslararası alanda kabul edilmesi olduğunu söyledi.
Mutabakatın açtığı yolun tarihi önemde olduğunu belirten Perinçek, Türkiye'nin harekatlarının Suriye'nin bütünlüğüne hizmet ettiğini vurguladı.
Türkiye, Rusya ve Suriye'nin iş birliğinin resmileşmiş olduğunu anlatan Perinçek, Suriye'de federasyon ve özerkliğe set çekildiğini ifade etti.
"SÜPÜRÜLEN PKK'NIN BİTİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN HEDEFİ OLMALIDIR"
Perinçek, Soçi mutabakatına göre, Rusya'nın Adana Anlaşması'nın uygulamasını kolaylaştıracak bir işlev üstlendiğini belirtti.
Türkiye, Rusya ve Suriye'nin bir güvenlik bölgesini oluşturduğuna dikkati çeken Perinçek, "Eskiden Amerika'nın öngördüğü bir güvenli bölge vardı. Şimdi Amerika'nın olmadığı, etkisinin bulunmadığı, terör örgütleriyle birlikte aşağıya süpürüldüğü bir güvenli bölge oluşturulmaktadır." diye konuştu.
Rusya'nın yanında Türkiye'nin Suriye ile bir askeri iş birliğinin açıkça mutabakat metnine geçirilmiş olduğunu vurgulayan Perinçek, "Mutabakat, PKK terör örgütünü Amerika ile birlikte sınırımızdan 32 kilometre aşağıya sürmektedir. Ama bu Türkiye'nin milli hedefleri bakımından yetersizdir. Süpürülen PKK'nın bitirilmesi, Türkiye'nin hedefi olmalıdır. Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi, PKK'nın kökünü kazımak ve Kandil'e beyaz bayrak çektirmek için." dedi.
"BATI ASYA'DA TERÖRÜN CANINA OKUYACAK BİR BERABERLİKTİR"
Türkiye, Suriye, Irak, Rusya ve İran arasında bir beraberlik oluştuğunu ifade eden Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu, Batı Asya'da terörün canına okuyacak bir beraberliktir. Şimdi Türkiye bu beraberliği seferber ederek, bu beraberlikte oynadığı tayin edici rolü değerlendirerek Suriye ve bölge ülkeleriyle birlikte PKK'yı bitirecek sürece yön vermelidir, önderlik etmelidir. Önümüzdeki tarihi fırsat budur. Yoksa 32 kilometre aşağıya atmak PKK'yı, kesin bir sonuç, zafer değildir, başarıdır. Elimize geçen fırsatı değerlendirmeliyiz. Bir altın tepside fırsat Türkiye'nin önüne gelmiştir. Türkiye'nin cesaretle ve geçmişten kalan birtakım güvensizlikleri aşarak Suriye, İran, Rusya, Irak ile iş birliği yapması bu fırsatı değerlendirmenin öncelikli şartıdır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan'dan dünyaya hodri meydan
- Maltepe Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı
- İsrail mahkemesi AA foto muhabirini serbest bıraktı
- 15 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
- Tüm salon dikkatle izledi!
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alçak saldırı
- Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinden ilahiyat hazımsızlığı!
- Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki
- Doğu Perinçek: Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi
- Bakan Berat Albayrak: Tüm saldırılara rağmen böyle önemli bir başarıyı elde ettik
- 2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!
- 2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...
- İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma
- Başkan Erdoğan'dan dünyaya hodri meydan: Gereken neyse yaptık yapıyoruz ve yapacağız
- Faizlerde büyük düşüş! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 24 Ekim Garanti, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları…
- Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu'na tepki: Tümüyle reddediyoruz
- Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı için teşekkür mesajı ve videosu
- Rusya'dan yeni açıklama: YPG bölgeden çekilmeye başladı