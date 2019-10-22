YPG'li teröristlere tanınan süre doldu
Türkiye'nin ABD ile vardığı mutabakat çerçevesinde terör örgütü PYD'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22.00 itibari ile doldu.
ABD ile varılan mutabakat kapsamında YPG'ye verilen 120 saatlik süre doldu. Başkan Erdoğan, "Verilen sözler yerine getirilmedi. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz" ifadelerini kullandı.
120 SAATLİK SÜRE DOLDU
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin sonuna gelindi.
Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma çerçevesinde YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtilmişti.
Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı.
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