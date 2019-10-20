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Son dakika: PKK'lı teröristler orman işçilerine saldırdı: Yaralılar var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
TERÖRİSTLER ORMAN İŞÇİLERİNE SALDIRDI! YARALILAR VAR

'ın Uludere ilçesinde orman işçilerini taşıyan araca 'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda 4 işçi yaralandı.

Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü kırsalındaki Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Berkur Tepe bölgesinde çalışan orman işçilerini taşıyan araca sabah saatlerinde 'lı teröristler roketli saldırı düzenlendi:

Saldırıda araçta bulunan 4 işçi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan yaralılar, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyonun başlatıldığı bildirildi.

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Mehmet Aydın Mehmet Aydın

Yüce Allah'ın gazabı teröristlerin ve yandaşlarının üzerine olsun İnşaallah.

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cevapla 20.10.2019 13:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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