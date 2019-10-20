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Erdoğan, Rusya'nın Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini isteyecek!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019
ERDOĞAN, RUSYA'NIN KOBANİ VE MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLMESİNİ İSTEYECEK!

ABD ile yapılan anlaşma sonrası ’na verilen aranın ardından Salı günü Putin ile görüşecek olan Başkan , Kobani ve 'in boşaltılmasını isteyecek. Türkiye, Rus askerlerinin de bölgeden çekilmesiyle sınırında bir tehdidin oluşmasının önüne geçecek.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan 'na ara verilmesinden sonra ABD Başkanı 'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen heyet, Başkan ile anlaştı ve güvenli bölge konusunda mutabık kalındı.

Türkiye, Amerika ile yaptığı anlaşmayla tek kurşun atmadan 32 kilometre derinlikteki güvenli bölgenin tek takimi oldu.

MOSKOVA'DAN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Avrupa ve Amerika'da Türkiye'nin siyasi zaferi olarak görülen bu anlaşmanın ardından gözler Moskova'ya çevrildi.

22 Ekim'de 'ya gidecek olan Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

KOBANİ VE MÜNBİÇ'TEKİ RUS ASKERLERİ
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Kobani ve 'ten çekilmesini isteyeceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, güvenli bölge içerisinde bir tek YPG'li teröristin bile kalmamasını istediklerini belirtti.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin operasyonu başlamadan hemen önce bölgeyi terk eden Amerikan askerlerinin yerini Rus askerleri almıştı.

Türkiye, Rus askerlerinin de bölgeden çekilmesiyle sınırında bir tehdidin oluşmasının önüne geçecek.

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