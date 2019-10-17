Alman gazeteciden itiraf: Milyonlarca insanı öldüren Müslümanlar değil
Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Avrupa basını da yalan haberlerini ardı arkası kesilmeden yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin Suriye’de sivilleri öldürdüğünü iddia eden Avrupa basınına en güzel cevap aylar öncesinde bir Alman gazeteci tarafından verilmişti. Yabancı basında çıkan haberler sonrası Alman gazetecinin itirafı yeniden akıllara geldi.
Türkiye, sınırını güvende tutmak ve bölgedeki Suriye halkının güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatalı tam 9 gün oldu. Geride kalan süreçte 673 terörist öldürülürken, 52 nokta da terörden temizlendi. Avrupa, beslediği YPG/PKK'nın kaçacak yerinin kalmadığını anlayınca yalan haberlerine başvurdu.
ALMAN GAZETECİNİN SÖZLERİ UNUTULMADI
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı 'siviller ölüyor' haberleriyle lekelemeye çalışan Avrupa basını, haberlerde kullanılan fotoğrafların orjinallerinin ortaya çıkmasıyla kendini küçük düşürmeye devam ediyor.
Türkiye'yi 'katil' ifadeleriyle suçlamaya çalışan Avrupalılara ise en güzel cevap aylar öncesinde bir Alman gazeteciden gelmişti; Jürgen Todenhöfer.
Gazeteci Todenhöfer, "Dünyayı sömürgeleştirirken 50 milyon insanı öldürenler Müslümanlar değildi, aksine hepsi Batı'nın zorbalıklarıydı" ifadelerini kullanmıştı.
"126 MİLYON İNSANI ÖLDÜREN MÜSLÜMANLAR DEĞİL"
İşte Alman gazeteci Todenhöfer'in açıklaması;
"Doğru söylemem gerekirse haçlı seferlerinde 4 milyon insanı öldürenler Müslüman değildi, sömürgecilik döneminde 50 milyon insanı öldüren yine Müslümanlar değildi, 1. ive 2. Dünya Savaşı'nda 70 milyon insanı öldürenler de Müslümanlar değildi, 6 milyon Yahudi'yi öldürenler de Müslüman değildi, bunlar Batı'nın caniliğiydi!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor
- İşte YPG-PKK'nın son oyunu!
- Barış Pınarı Harekatı'nda 40'tan fazla terörist teslim oldu
- "Suriye'den 980'i aşkın havan atıldı"
- Trump'tan PKK/YPG'ye yönelik çarpıcı açıklama
- İBB önündeki işçilerden Mehmetçik’e destek
- ABD Başkan yardımcısı Pence Ankara'da...
- Trump'ın küstah mektubuna efsane yanıt!
- Hükümetten o iddialara yanıt!
- Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 64 şehit verdi
- 15 Temmuz Derneği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Son dakika: İngiltere ve AB Brexit için anlaştı
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan flaş açıklama: Türkiye'de iki şey olabilir...
- YÖK'ten son dakika açıklaması: Kız öğrenciye tacizde bulunan öğretim görevlisi...
- Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den flaş açıklama: NATO, Türkiye olmadan yapamaz!
- Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "uyuşturucuyla mücadele" açıklaması
- Cumhurbaşkanlığı: Kamuya 60 bin personel alınacak
- Resulayn'da sıcak çatışma görüntüleri! A Haber kamerasına yansıdı |Video
- Venezuela'da Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü
- İstanbul Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Olay yerinden ilk görüntüler |Video
- Barış Pınarı Harekatı son durum ne?