Alman gazeteciden itiraf: Milyonlarca insanı öldüren Müslümanlar değil

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Avrupa basını da yalan haberlerini ardı arkası kesilmeden yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin Suriye’de sivilleri öldürdüğünü iddia eden Avrupa basınına en güzel cevap aylar öncesinde bir Alman gazeteci tarafından verilmişti. Yabancı basında çıkan haberler sonrası Alman gazetecinin itirafı yeniden akıllara geldi.

Türkiye, sınırını güvende tutmak ve bölgedeki Suriye halkının güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatalı tam 9 gün oldu. Geride kalan süreçte 673 terörist öldürülürken, 52 nokta da terörden temizlendi. Avrupa, beslediği YPG/PKK'nın kaçacak yerinin kalmadığını anlayınca yalan haberlerine başvurdu.

ALMAN GAZETECİNİN SÖZLERİ UNUTULMADI

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı 'siviller ölüyor' haberleriyle lekelemeye çalışan Avrupa basını, haberlerde kullanılan fotoğrafların orjinallerinin ortaya çıkmasıyla kendini küçük düşürmeye devam ediyor.

Türkiye'yi 'katil' ifadeleriyle suçlamaya çalışan Avrupalılara ise en güzel cevap aylar öncesinde bir Alman gazeteciden gelmişti; Jürgen Todenhöfer.

Gazeteci Todenhöfer, "Dünyayı sömürgeleştirirken 50 milyon insanı öldürenler Müslümanlar değildi, aksine hepsi Batı'nın zorbalıklarıydı" ifadelerini kullanmıştı.

"126 MİLYON İNSANI ÖLDÜREN MÜSLÜMANLAR DEĞİL"

İşte Alman gazeteci Todenhöfer'in açıklaması;

"Doğru söylemem gerekirse haçlı seferlerinde 4 milyon insanı öldürenler Müslüman değildi, sömürgecilik döneminde 50 milyon insanı öldüren yine Müslümanlar değildi, 1. ive 2. Dünya Savaşı'nda 70 milyon insanı öldürenler de Müslümanlar değildi, 6 milyon Yahudi'yi öldürenler de Müslüman değildi, bunlar Batı'nın caniliğiydi!"