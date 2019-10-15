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Bakan Akar Iraklı mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019
BAKAN AKAR IRAKLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonla görüşmesinde , savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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