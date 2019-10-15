Bakan Akar Iraklı mevkidaşıyla görüştü
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
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