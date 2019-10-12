Salih Tuna operasyona destek vermek için işaret bekleyenleri eleştirdi: 2 Yılmaz, 1 sinsi...
Türkiye'nin terör yuvalarını kurutmak için Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ederken siyasetten sanat dünyasına, spor camiasından STK'lara kadar birçok kesim destek mesajlarını iletti. Ama bazı kesimler adeta sessizliğe gömüldü. Ağaç katliamı diyerek ülkenin altını üstünü getirmeye çalışıp algı operasyonu yapmaya çalışanlar kucağında 'Kaz' ile poz verenler operasyon ile ilgili tek bir ses çıkarmadı. Operasyonun başarıyla devam etmesinin ardından sosyal medyada bağış yapacaklarını açıklayanlara karşı Salih Tuna tepki gösterdi ve "Lakin böylesi günlerde ondan istenen / beklenen üç beş kuruş para değildi. Harici ve dahili "bozgunculara" karşı moral vermek, en azından, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin yanında olduğunu net bir şekilde beyan etmekti.." ifadelerini kullandı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkan başlıklar:
Sanatçı makulesinin "siyasi" olaylardaki tavrını Yılmaz Erdoğan'dan işaret bekleyenler ile beklemeyenler şeklinde tasnif edersek dilimiz şişmez.
İşaret beklemeyenlerin tavrı ortada. Barış Pınarı Harekatı'na ilk günden beri destek mesajları veriyorlar.
"NİHAYET SESSİZLİĞİNİ BOZDU"
Diğerleri adeta "sukut suikastı" uyguluyor. Halbuki entipüften meselelerde tozu dumana katan bunlardı. Cem Yılmaz bunlardan biriydi.
Nihayet dün sessizliğini Twitter marifetiyle bozmuş. Bir gösterisinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacakmış.
"İSTENEN ÜÇ-BEŞ KURUŞ PARA DEĞİL"
Hiç yoktan iyidir. Lakin böylesi günlerde ondan istenen / beklenen üç beş kuruş para değildi. Harici ve dahili "bozgunculara" karşı moral vermek, en azından, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin yanında olduğunu net bir şekilde beyan etmekti.
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