Fırat'a seyyar köprü kuruluyor! Köprü malzemeleri ve iş makineleri yola çıktı
Teröristlerin adeta yuva yaptığı Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'ne seyyar köprü kurulacak. Köprü malzemeleri ve iş makineleri TIR'larla bölgeye naklediliyor.
PKK/YPG terör örgütüne yönelik Fırat'ın doğusunda düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor.
Fırat'ın batısındaki asker personel ve zırhlı araçların geçişi için yapılması planlanan köprünün malzemeleri ve iş makineleri, TIR'larla bölgeye sevk ediliyor.
GAZİANTEP'TEN SINIRI GEÇTİ
Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'ndan geçen tırlarla, yapay köprünün malzemeleri ve iş makineleri Münbiç sınırına doğru yola çıkartıldı. Köprü malzemelerinin sevkiyatına, askeri zırhlı araç ve askeri personel de eşlik etti. Fırat Nehri üzerine yapılması planlanan yapay köprü için malzemelerin Karkamış'tan ve Sınır Kapısı'ndan geçişi esnasında ise bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
AĞIR SİLAHLI ARAÇLAR DA GEÇECEK
Köprü malzemelerinin Ankara'dan geldiği öğrenilirken, Fırat'a kurulacak köprünün ise Suriye'nin içerisinde bulunan ve nehrin batısındaki Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'na ait zırhlı ve ağır silahlı araçların geçişinde kullanılacağı öğrenildi.
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