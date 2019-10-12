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Fırat'a seyyar köprü kuruluyor! Köprü malzemeleri ve iş makineleri yola çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
YOLA ÇIKTILAR! 'BARIŞ PINARI'NA BATIDAN DESTEK...

Teröristlerin adeta yuva yaptığı Fırat'ın doğusuna yapılan 'na destek için Fırat Nehri'ne seyyar köprü kurulacak. Köprü malzemeleri ve iş makineleri TIR'larla bölgeye naklediliyor.

/ terör örgütüne yönelik Fırat'ın doğusunda düzenlenen kapsamında, Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor.

Fırat'ın batısındaki asker personel ve zırhlı araçların geçişi için yapılması planlanan köprünün malzemeleri ve iş makineleri, TIR'larla bölgeye sevk ediliyor.

'Barış Pınarı' harekatına destek için yola çıktılar |Video 'BARIŞ PINARI' HAREKATINA DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR |VİDEO

GAZİANTEP'TEN SINIRI GEÇTİ

Gaziantep'in Karkamış 'ndan geçen tırlarla, yapay köprünün malzemeleri ve iş makineleri sınırına doğru yola çıkartıldı. Köprü malzemelerinin sevkiyatına, askeri zırhlı araç ve askeri personel de eşlik etti. Fırat Nehri üzerine yapılması planlanan yapay köprü için malzemelerin Karkamış'tan ve 'ndan geçişi esnasında ise bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

AĞIR SİLAHLI ARAÇLAR DA GEÇECEK

Köprü malzemelerinin 'dan geldiği öğrenilirken, Fırat'a kurulacak köprünün ise 'nin içerisinde bulunan ve nehrin batısındaki Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'na ait zırhlı ve ağır silahlı araçların geçişinde kullanılacağı öğrenildi.


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