Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Son dakika haberi... İstanbul'da Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul 'da korkutan bir kaza meydana geldi.

Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.



Kaza, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde saat 12.20'de meydana geldi. Duraktan yolcu alan metrobüs 2 arkadan gelen metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı.





Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale durakta yapılırken, 8 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.



Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.