08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
İSTANBUL'DA METROBÜS KAZASI! YARALILAR VAR

Son dakika haberi... 'da Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

'da korkutan bir meydana geldi.

Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.

Kaza, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde saat 12.20'de meydana geldi. Duraktan yolcu alan metrobüs 2 arkadan gelen metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale durakta yapılırken, 8 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var İSTANBUL'DA METROBÜS KAZASI! YARALILAR VAR
İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var İSTANBUL'DA METROBÜS KAZASI! YARALILAR VAR




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN