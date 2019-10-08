Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var
Son dakika haberi... İstanbul'da Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.İstanbul'da korkutan bir kaza meydana geldi.
Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.
Kaza, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde saat 12.20'de meydana geldi. Duraktan yolcu alan metrobüs 2 arkadan gelen metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale durakta yapılırken, 8 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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