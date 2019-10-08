Şantaj malzemesi kampta 800 Avrupalı DEAŞ'lı var
Terör örgütü YPG/PKK’nın Batı’ya karşı şantaj malzemesi olarak kullandığı DEAŞ’lı tutuklular Haseki’deki El Hawl kampında tutuluyor. Kampta 18 Nisan 2019 itibariyle 85 bin civarında DEAŞ tutuklusu ve alileleri bulunuyor. Kamptakilerin yüzde 90’ı kadınlar ve çocuklardan oluşuyor.
BM raporlarına göre, terör örgütü YPG/PKK elinde bulunan El Hawl kampında 18 Nisan 2019 itibariyle 85 bin civarında DEAŞ tutuklusu ve alileleri bulunuyor.
KAMPTAKİLERİN YÜZDE 90'I KADINLAR VE ÇOCUKLAR
Bu kişilerin 65 bininin son 4 ayda burada toplandığı, yüzde 85'inin Suriye ve Iraklı, yüzde 15'inin de yabancı olduğu belirtiliyor. Raporlara göre kamptakilerin yüzde 90'ı kadınlar ve çocuklardan oluşuyor.
YABANCI SAVAŞÇILAR ÜLKELERİNE DÖNDÜ
Uluslararası Radikalleşme Araştırma Merkezi'ne göre de, 2018 Haziran'ına kadar, 80 ülkeden 41 bin 490 kişi DEAŞ'a katıldı. Bunların yüzde 14'ü Batı Avrupa'dan, yüzde 2'ye yakını Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan geldi. ABD'den katılım sayısı ise 272. Yabancı savaşçıların 7 bin 366'sı (yaklaşık yüzde 18) ülkelerine döndü.
AİLELERİYLE 1800 KİŞİ
Raporlardaki tahminlere göre; katılanların üçte biri öldü. Mayıs 2019'da Trump, son verileri Twitter'dan paylaştı ve Avrupa'yı eleştirdi. Trump, ele geçirilen 800 DEAŞ militanı olduğunu, bunların eş ve çocuklarıyla bin 800 kişiye ulaştığını söyledi.
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