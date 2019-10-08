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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU CEZAYİR'DE

Resmi ziyaret için 'e giden  Mevlüt Çavuşoğlu, "Cezayir bu bölge için, dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir'in istikrarı için de çok önemli. Cezayir devletine firmalarımıza güvendikleri için ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için beraberindeki heyetle geldiği 'de, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, karşılamanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mevkidaşının davetine icabetle geldiği Cezayir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"CEZAYİR'İN İSTİKRARI TÜRKİYE İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

ve bölgedeki gelişmelerin yoğunluğuna rağmen Cezayir'i ziyaret sözünü tuttuğunu belirten Çavuşoğlu, "Cezayir ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Yarınki görüşmelerimizde bunları ele alacağız. Başkan, Sayın Başbakan ve Sayın Meclis Başkanı ile görüşme imkanımız olacak. Cezayir bu bölge için, dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir'in istikrarı Türkiye için de çok önemli." dedi.

Çavuşoğlu, Cezayir'in 'daki gelişmelerden etkilendiğine ve Libya konusunda önemli bir aktör olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla uluslararası toplantılarda mutlaka Cezayir'in de olması için ısrar ediyoruz." diye konuştu.

Cezayir'de çok sayıda Türk firmasının faaliyet gösterdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Onlarla gurur duyuyoruz. Cezayir devletine firmalarımıza güvendikleri için ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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