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CHP'li İBB’den konser salonunda Gezi finansörü Osman Kavala propagandası!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
CHP'Lİ İBB’DEN KONSER SALONUNDA GEZİ FİNANSÖRÜ OSMAN KAVALA PROPAGANDASI!

’li ’nin yaptığı skandalların biri bitmeden bir diğeri başlıyor. İBB Başkanı , Taksim Dayanışma üyesi ve Gezi Davası sanıklarından Tayfun Kahraman’ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirerek Gezi kalkışmasına verdiği desteği gözler önüne sermişti. Bu sefer de İBB’nin Konser Salonunda düzenlediği organizasyonda Gezi Parkı'nda başlayan darbe kalkışmasının finansörü 'nın propagandası yapıldı.

'li 'nin skandalları hız kesmeden devam ediyor. İşçi kıyımları ve art arda gelen zamların ardından bu sefer de Gezi kalkışması sanıklarına verdikleri destekle gündeme oturdular.

Geçtiğimiz haftalarda Başkanı , Gezi Davası sanıklarından Tayfun Kahraman'ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirerek Gezi kalkışmasına verdiği desteği açıkça ortaya koymuştu.

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ALKIŞLI PROPAGANDA
CHP'li İBB tarafından Gezi kalkışmasına verilen açık destek bir adım daha ileri götürülerek Gezi Parkında başlayan darbe kalkışmasının finansörü 'nın propagandası yapıldı.

İBB tarafından Konser Salonunda düzenlenen bir organizasyonda Gezi'nin finansörü olarak bilinen tutuklu Osman Kavala'nın fotoğrafı ekrana yansıtılarak alkışlandı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar GEZİ PARKI OLAYLARINA İLİŞKİN DAVADA ARA KARAR

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uluhakan uluhakan

savcılar neredeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

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cevapla 09.10.2019 09:24
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