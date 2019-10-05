Başkan Erdoğan: Milletimi uyarıyorum, adımı kullanıp fırsatçılık yapıyorlar, izin vermeyeceğiz

AK Parti'nin Kzılcahamam kampında konuşan Başkan Erdoğan, "Hiç kimsenin üstlendiği sorumluluğun yerine getirmeyip şahsıma havale etme kolaycılığına da hakkı yoktur. Bu tabii bizi ciddi manada üzüyor. Beyefendi böyle istedi, efendi böyle talimat verdi diye. Bizim haberimiz yok.Tüm milletime duyuruyorum; bunların hepsi maalesef fırsatçılıktır." dedi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptıç Başkan Erdoğan konuşmasında üstlendiği görevi yerine getirmeyen ve kendi adını kullanarak sorumlukltan kaçanlara sert çıktı.

"BU FIRSATÇILARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "Hiç kimsenin üstlendiği sorumluluğun yerine getirmeyip şahsıma havale etme kolaycılığına da hakkı yoktur. Bu tabii bizi ciddi manada üzüyor. Beyefendi böyle istedi, efendi böyle talimat verdi diye. Bizim haberimiz yok.Tüm milletime duyuruyorum; bunların hepsi maalesef fırsatçılıktır. Bu fırsatlara izin vermeyeceğiz." dedi.

"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİ OLDUĞUNU İSPAT EDECEKTİR"

Erdoğan,Hep birlikte işimizi en iyi şekilde yapacak, sorumlulukları üstleneceğiz. AK Parti şu an 10 milyon 500 bine varan bir üye sayısına sahiptir. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkarmalıyız. Hep birlikte işimizi en iyi şekilde yapacağız. AK Parti milletin partisi olduğunu bir kez daha ispat edecektir." ifadelerini kullandı.