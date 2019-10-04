KKTC’den Rum yönetimine: Haddinizi aşmayın
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayan Yavuz sondaj gemisi çalışanlarına yönelik "uluslararası tutuklama emri tehdidi yapmasına" tepki gösterdi."Rumlar hadlerini aşmasın" diyen Taçoy, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yaptığı tehditler boştur, Yavuz, çalışmalarına devam edecektir" dedi.
Taçoy, "Yavuz Sondaj gemimiz, bizlerin kıta sahanlığı olarak belirlediği bölgede araştırmalarına başladı. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı olarak hep şunu vurguladık; bizler Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da, var olan haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu söylerken de, hep uzlaşı çağrılarımızı yeniledik" dedi.
"RUMLAR KRİZ ÇIKARIYOR"
"Kıbrıslı Rum komşularımıza, 'Gelin doğalgazı birlikte çıkaralım, birlikte hareket edelim' dediklerini aktaran Taçoy şunları kaydetti:
"Rumlar, birlik çağrımıza hep krizle cevap verdi. Türkiye ve KKTC arasında sağlanan uyum sonucunda, Yavuz Sondaj gemimiz haklarımız olan bölgeye ulaştı. Rumlar, bunun üzerine açıklama yapıyor. Diyorlar ki, 'Bu yasadışı bir faaliyettir. Türkiye tüm gemilerini geri çeksin.' Net ifade etmeliyim ki; Kıbrıs'ta hukuk tanımaz ve vurdumduymaz bir anlayışla gerilimin artmasına neden olan Rumların ta kendisidir. GKRY yaptığı anlaşmalarda nasıl bizleri yok sayıyorsa, bizlerin adımlarına karşı çıkmak hadlerine değildir. GKRY yönetiminin yaptığı tehditler boştur, hadsizliktir."
"RUMLAR AKILLARINI BAŞLARINA ALSIN"
Kıbrıs'ın Türklerin ve Rumların ortak adası olduğuna işaret eden KKTC'li Bakan Taçoy, "Artık Rumlar akıllarını başlarına alsın. Doğu Akdeniz'de bir oldu-bittiye asla müsaade edilmeyecektir. Bu bir tehdit değil; Türklerin haklarının göz ardı edilmesine karşı duruştur. Bu nedenledir ki, Yavuz da, Barbaros da, Fatih, de Oruş Reis de Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdürecektir. Mavi Vatan'da doğalgaz varsa, bulacağız" diye konuştu.
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