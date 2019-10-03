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Türkiye, Suriyelilerin geri dönüşü için harekete geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
TÜRKİYE DÜĞMEYE BASTI! ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK

3.5 milyondan fazla Suriyeliyi misafir eden , sığınmacıların eve dönüşleri için uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi planlıyor. Türkiye öncülüğünde, , ve ’ün de katılımıyla uluslararası bir konferans yapılacak.

Suriyelilerin eve dönüşleri için dünyayı taşın altına eline koymaya çağıran , uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi hedefliyor. yerleşimleri için Türkiye öncülüğünde, , ve 'ün de katılımıyla uluslararası bir konferans düzenlenecek. Ayrıca eş başkanlığını Türkiye'nin üstleneceği yapılacak.

DİPLOMASİ HIZLANACAK

Bunları güvenli bölgelere dönüşü desteklemek için öncülüğünde düzenlenecek bağışçılar konferansı izleyecek. Türkiye, misafir ettiği 3 milyon 500 bin Suriyelinin evlerine dönüş için diplomasisini hızlandıracak. Dünyayı sığınmacıların kendi topraklarına dönüşleri için ellerini taşın altına koymaya çağıran Türkiye, yakın zaman için de uluslararası kamuoyunu da harekete geçirecek.

ULUSLARARASI KONFERANS

Kurulacak olan ilçe ve köylerin daha hızlı inşası için Türkiye, mülteci sorunundan etkilenen diğer ülkelerin de üzerine düşeni yapmasını bekliyor. Bu desteğin sağlanması için de Türkiye öncülüğünde, Lübnan, Irak ve Ürdün'ün de katılımıyla bir uluslararası konferansı düzenlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Söz konusu konferansın tarihi henüz değil. 'ın haberine göre; aralık ayı ortasında 'de gerçekleştirilecek olan ve eş başkanlığını Türkiye'nin üstleneceği Küresel Mülteci Forumu'nda da Türkiye Suriyeliler için yapılan çalışmalara destek isteyecek.

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