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Gemlik Belediyesi'nde başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019
BAŞKAN YARDIMCISINI REHİN ALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı ve odasındaki diğer kişileri tabancayla rehin alan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı 'ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıkmıştı.

Sinan B, kurusıkı tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin almıştı.

Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim olmuştu.

Sinan B'nin, sözleşmeli kadroyla çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede, "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlendiği, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk rehin alındı GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ZEYNEP AKIŞ SERİNTÜRK REHİN ALINDI

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