Başkan Erdoğan'dan, Atilla Kıyat'a suç duyurusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, emekli amiral Atilla Kıyat hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Avukat Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde Atilla Kıyat adlı kullanıcının Twitter'da, 'Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren'le, bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir' şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Söz konusu ifadelerin 'tehdit' suçu unsurları barındırdığı belirtilerek şöyle denildi:
"Şüpheli, şikayete konu paylaşımında her ne kadar Cumhurbaşkanımızın adını zikretmemiş olsa da paylaşımın bütünü ve altındaki yorumlarla birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin söz konusu paylaşımı ile hedef aldığı kişinin Cumhurbaşkanımız olduğu açıktır. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız şüphelinin iddiasının aksine seçilme barajını yüzde 50 artı 1'den 40 artı 1'e düşürülmesine yönelik bir görüşü beyan etmemiştir. Cumhurbaşkanımız, TBMM açılış resepsiyonunda 'Mevcut durumu Meclis'e getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük çoğunluğuyla bu onaylandığına göre şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetine yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil' şeklinde görüşlerini net olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla şüpheli gerçek dışı bir varsayım üzerinden Cumhurbaşkanımıza son biçmeye çalışmakta, bir darbecinin akıbetiyle tehdit etmektedir."
Avukat Aydın, Atilla Kıyat adlı kullanıcı hakkında üzerine atılı suçtan soruşturma yapılarak, kamu davası açılmasını talep etti.
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