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Son dakika: Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ASKER YARALI

sınırında devriye atan şarampole devrildi. kazada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

'in Oğuzeli ilçesine bağlı olan ve sınırındaki Eşme mahallesinde devriye atan şarampole devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı |Video SURİYE SINIRINDA DEVRİYE ATAN ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ASKER YARALI |VİDEO

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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