Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır. İfade özgürlüğü konusunda Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır. İfade özgürlüğü konusunda Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır" dedi.
"AYAKLARI PİSLİK İÇİNDE GÖMÜLÜYKEN ÖTEN HOROZA BENZETİYORUM"
Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum" ifadelerini kullandı.
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