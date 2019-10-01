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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN MACRON'A SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanı , "() Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine /'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır. İfade özgürlüğü konusunda Macron'un 'ye dil uzatması haddini aşmaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı , "() Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine /'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır. İfade özgürlüğü konusunda Macron'un 'ye dil uzatması haddini aşmaktır" dedi.

"AYAKLARI PİSLİK İÇİNDE GÖMÜLÜYKEN ÖTEN HOROZA BENZETİYORUM"

Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum" ifadelerini kullandı.

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