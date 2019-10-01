Atalay Demirci için istenen ceza belli oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davada yargılanan komedyen Atalay Demirci, davaya raporlu olduğu için katılmadı. Mahkemeye avukatı giden Demirci için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davada yargılanan komedyen Atalay Demirci hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Demirci, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya raporlu olduğu için katılmazken avukatı hazır bulundu.
SAVCI MÜTALAASINI SUNDU
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasını sundu.
15 YILA KADAR HAPİS
Buna göre Demirci hakkında, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi cezası talep edilirken, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ise beraat ettirilmesi istendi.
Savcı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Demirci hakkında ceza indirimi yapılmasını istemedi. Demirci ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için duruşma ertelendi.
İddianamede, Demirci'nin firari FETÖ sanıkları Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yazışmalarının olduğu, Bank Asya'da hesap açtığı, örgüt yapılanması içerisinde yer aldığına ilişkin tanık beyanları bulunduğu ifade edilmişti.
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