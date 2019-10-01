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Atalay Demirci için istenen ceza belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
ATALAY DEMİRCİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davada yargılanan komedyen , davaya raporlu olduğu için katılmadı. Mahkemeye avukatı giden Demirci için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davada yargılanan komedyen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Demirci, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya raporlu olduğu için katılmazken avukatı hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasını sundu.

15 YILA KADAR HAPİS

Buna göre Demirci hakkında, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi cezası talep edilirken, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ise beraat ettirilmesi istendi.

Savcı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Demirci hakkında ceza indirimi yapılmasını istemedi. Demirci ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için duruşma ertelendi.

İddianamede, Demirci'nin firari FETÖ sanıkları Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yazışmalarının olduğu, Bank Asya'da hesap açtığı, örgüt yapılanması içerisinde yer aldığına ilişkin tanık beyanları bulunduğu ifade edilmişti.

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