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Milli lazer silahı ‘ARMOL’ TSK envanterine girmeye hak kazandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2019
İŞTE TSK'NIN YENİ ÜYESİ 'ARMOL'

Sanayi ve , TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ’un, kabul testlerini başarıyla geçerek ’nin () envanterine girmeye hak kazandığını açıkladı.

Sanayi ve , sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli lazer silahı 'un, kabul testlerini başarıyla geçerek envanterine girmeye hak kazandığını belirtti. , ARMOL'un test anlarına ait bir görüntü de paylaştı. Bakan Varank'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, lazer silahının çelik levhayı deldiği, patlayıcı ve düzenek kablolarını tahrip ettiği, yaklaşan dronu vurarak düşürdüğü görülüyor.

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Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı."

Öte yandan konuyla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından da açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ARMOL Projesi kapsamında tasarlanıp, geliştirilen ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından milli olarak üretildi. Milli lazer kaynağı, hedef takip sistemi, hedef takip yazılımı ve komuta kontrol bilgisayarının entegre edildiği bu araç, kabul testlerini başarı ile geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınmaya hak kazandı" denildi.

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