Son dakika: Başkan Erdoğan’dan TCG Kınalıada'nın Hizmete Giriş Töreni’nde flaş açıklamalar

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'nde hitap etti. Erdoğan konuşmasında "Nasıl Atak helikopterimizi gemilerimizi İHA’larımızı, SİHA’larımızı yaptıysak savaş uçaklarımızı yapmayı da başaracağız. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır." dedi.

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Erdoğan, TCG Kınalıada'nın Hizmete Giriş Töreni'nde hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Bu gemilerin içindeki sistemlerin tasarlanmasından üretimine emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve tüm denizcilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum.

AKDENİZ'DE YAŞANANLAR DENİZLERDE ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKTİĞİNE İŞARET EDİYOR

Deniz Kuvvetlerimiz birikimi donanımı ve nitelikli personeli ile başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini kendi imkanları ile üretebilen 10 ülkeden biri olmuştur. Son dönemde Akdeniz'de yaşananlar denizlerde çok daha güçlü olmamız gerektiğine işaret ediyor.



KINALIADA ATMACA FÜZEMİZİ KULLANACAK

MİLGEM gemilerimizi kararlılıkla inşa ediyor denizlere uğurluyoruz. MİLGEM projesinde elde edilen tecrübe ile yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine yükselttik.MİLGEM korvetlerinin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada Atmaca füzemizi kullanacak. Deniz kuvvetlerimizi güçlendirmeye yönelik daha pek çok projemiz olacak. Hizmete giren korvetlerimiz bugüne kadar pek çok milli ve uluslararası tatbikatta yer alarak görevlerini yerine getirdiler.







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YERLİ SAVAŞ UÇAĞI MÜJDESİ: ZAMANI YAKINDIR

Bu gemimizin de denizlerdeki gücümüze güç katacağına inanıyorum. Son olarak F-35 uçağında yaşadıklarımız bizim bu konuda kararlılığımızı artmıştır. Nasıl Atak helikopterimizi gemilerimizi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptıysak savaş uçaklarımızı yapmayı da başaracağız. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır. Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

MADEM UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR BUNUN DA SONUÇLARINA KATLANACAKLAR

Özellikle son 6 yıldır birbiri ardına yaşadığımız sıkıntıların sebebi de Türkiye'yi bu hedeflerine ulaşmasına engel olmaktır. Hep söyledim başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar bunun da sonuçlarına katlanacaklar.



HEDEFİMİZ 2023'TE SAVUNMA SANAYİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞI TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAKTIR

Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Hedefimiz 2023'te savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır. Biz hakkın ve haklının mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlünün yanında değil.