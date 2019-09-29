Son dakika: Başkan Erdoğan’dan milli savaş uçağı müjdesi: Zamanı yakındır

Bu gemimizin de denizlerdeki gücümüze güç katacağına inanıyorum. Son olarak F-35 uçağında yaşadıklarımız bizim bu konuda kararlılığımızı artmıştır. Nasıl Atak helikopterimizi gemilerimizi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptıysak savaş uçaklarımızı yapmayı da başaracağız. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır. Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız..