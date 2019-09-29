Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı: 29 okulda Pazartesi günü eğitime ara verildi
İstanbul'daki 5,8'lik depremde hasar gören okullarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada; ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu...
İstanbul'daki 5,8'lik depremde hasar gören okullarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.
Açıklamada; ağır hasarlı ve az hasarlı toplam İstanbul'da 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.
Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun;
1- Yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.
2- Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
3- Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır.
4- Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, Saat 14.00'a kadar kamuoyuna duyurulacaktır.
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