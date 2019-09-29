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Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı: 29 okulda Pazartesi günü eğitime ara verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
İSTANBUL'DA 29 OKULDA PAZARTESİ GÜNÜ EĞİTİME ARA VERİLDİ

'daki 5,8'lik depremde hasar gören okullarla ilgili 'nden açıklama geldi. Açıklamada; ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu...

'daki 5,8'lik depremde hasar gören okullarla ilgili 'nden açıklama geldi.

Açıklamada; ağır hasarlı ve az hasarlı toplam İstanbul'da 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Son dakika: İstanbul'da okullara deprem tatili! 29 okulda eğitime ara verildi! Hangi okullar tatil edildi? İşte o liste... |Video İSTANBUL'DA 29 OKULA DEPREM TATİLİ! HANGİ OKULLAR TATİL EDİLDİ? İŞTE O LİSTE... |VİDEO

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun;

1- Yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.

2- Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

3- Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır.

4- Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, Saat 14.00'a kadar kamuoyuna duyurulacaktır.

İŞTE TATİL EDİLEN OKULLARIN LİSTESİ

İstanbul'da hangi okullar tatil? İstanbul'da tatil olan okullar! İstanbul'da 29 okul tatil! İSTANBUL'DA HANGİ OKULLAR TATİL? İSTANBUL'DA TATİL OLAN OKULLAR! İSTANBUL'DA 29 OKUL TATİL!

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