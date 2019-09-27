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Bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın, 4 bıçak darbesiyle öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
BİR ÇOCUK ANNESİ 19 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

'nın Kozan ilçesinde tartıştığı 24 yaşındaki nikahsız eşi Sezer Ç. tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralanan 19 yaşındaki 1 çocuk annesi Melike Demirci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçenin Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındayken kendinden 6 yaş büyük Sezer Ç. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocukları olmasına rağmen nikahsız yaşayı sürdüren çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik sebebiyle aralarında tartışmalar çıkmaya başladı.

4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bunun üzerine Melike Demirci 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü. Barışmak istediğini belirten Sezer Ç., Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Ç., bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak talihsiz kadını 4 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın, 4 bıçak darbesiyle öldürüldü BİR ÇOCUK ANNESİ 19 YAŞINDAKİ KADIN, 4 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Melike Demirci'yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Melike Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirci'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Sezer Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Sezer Ç.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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