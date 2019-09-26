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Edirnekapı Şehitliği'nde "Öcalan" provokasyonu! Vatandaş geçit vermedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
TEHLİKELİ GERGİNLİK! ŞEHİTLİKTE ÖCALAN SLOGANI ATTI

tarihinde Şehitliği'nde sempatizanı bir şahıs "Biji Apo" diye slogan atmaya kalkıştı. Vatandaşları tahrik ederek sloganlarına devam eden şahıs provokasyon için uğraştı ama vatandaşlar şahsın bu çabalarına geçit vermedi.

şehitliğinde terör örgütü sempatizanı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından tehlikeli bir provokasyon gerçekleştirildi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan sloganı atan kişi, öfkeli vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Edirnekapı Şehitliği'nde Öcalan provokasyonu! Vatandaş geçit vermedi | Video EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE "ÖCALAN" PROVOKASYONU! VATANDAŞ GEÇİT VERMEDİ | VİDEO

SLOGAN ATTI

İstanbul'da bulunan önceki gece gerçekleşen olayda, kimliği tespit edilemeyen adam iddiaya göre şehitlikte "" sloganı attı. Vatandaşların müdahalesi sonucu yakalanan adam, slogan atmaya devam edince bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

"PROVOKASYON PEŞİNDE..."

Cep telefonu ile kaydedilen videoda bir adam, " 2019'da Edirnekapı Şehitlikte sempatizanlık yapıp ülkeyi birbirine karıştırmak istiyor. Şehitlikte 'Bijî Apo' diyerekten çekiyor. Bütün herkes görsün" ifadelerini kullanarak yaşananları anlattı. Şahsın slogan atmaya devam etmesi üzerine ise etrafını saran vatandaşlar şahsı darbetti.

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