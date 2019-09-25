Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk ÖZER-2 Operasyonu"nda, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.