Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Diyarbakır'ın Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk ÖZER-2 Operasyonu"nda, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.
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