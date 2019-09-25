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Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019
DİYARBAKIR'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

'ın kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''İç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk ÖZER-2 Operasyonu"nda, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Sınır ötesinde 3 terörist daha öldürüldü SON DAKİKA: SINIR ÖTESİNDE 3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

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