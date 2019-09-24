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Başkan Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, SOMALİLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD'nin şehrinde bulunan Başkan , ile bir araya geldi.

Başkan , 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere önemli kabullere başladı.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu 'ta temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde ile görüştü.

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