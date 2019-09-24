Başkan Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü
Giriş Tarihi: 25.09.2019
ABD'nin New York şehrinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere önemli kabullere başladı.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.
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