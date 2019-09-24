Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
Son dakika haberi: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Magandalar Kağıthane'de terör estirdi
- İyi Parti'de bir istifa haberi daha!
- Sınırı geçen Yunan askerler için karar
- Başkan Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler paylaşımı
- Türkiye-IMF ilişkisinin tarihi! AK Parti ile 52 yıllık IMF serüveni sona erdi
- Metin Feyzioğlu'dan flaş Yargı Reformu açıklaması!
- İşte PKK'nın kanlı yüzü! "Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm"
- Mardin'de PKK'nın suikast listesi ele geçirildi
- Engellilerden CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi
- MHP'den IMF ile yapılan gizli görüşme hakkında açıklama
Daha Fazla Gör
- İşte PKK'nın kanlı yüzü! "Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm"
- İsrail'i saran korku! "İran saldıracak..."
- İran’da 4.6'lık deprem!
- Trump ülkesinde protesto edilen darbeci Sisi'yi böyle savundu!
- İYİ Parti'den üç istifa haberi
- Hasan Ruhani ve Cevad Zarif'e "ABD uyarısı"
- Emine Erdoğan, Inger Andersen ile "çevre sorunlarını" görüştü
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: Türkiye ile hedefimizde gerekli adımları atmamız gerekli
- Türkiye'den Rum tarafında jet cevap: Senin liderin bunu reddetti
- Son dakika: Hatay'da feci kaza! Göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü, 27 yaralı
- İran'dan 3 ülkeye tepki: ABD'nin içi boş iddialarını papağan gibi tekrarlamayın
- Son dakika: Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu