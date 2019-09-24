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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
PKK'LI TERÖRİSTLERE SINIR ÖTESİNDE BİR DARBE DAHA

Son dakika haberi: ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki bölgesine düzenlenen hava harekâtında 3 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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