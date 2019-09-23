23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019
KUZEY IRAK'TA 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Son dakika haberi... 'ta ikmal konvoyunun geçişi esnasında 'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada " kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında 'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN