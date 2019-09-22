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Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, MKEK Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yasin Akdere atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tan getirildi.

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