Kumpas mağduru olan ve cezaevinde hayatını kaybeden MİT'çi Kozinoğlu ile ilgili çarpıcı detay
Ergenekon davası kapsamında tutuklanan ve cezaevinde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nu ‘Kamil Kozan’ takma adıyla dinleyen İstihbaratçı polisler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nce suç duyurusunda bulunuldu.
Ergenekon kumpas soruşturması kapsamında tutuklanan ve 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nu 'Kamil Kozan' takma adıyla dinleyen İstihbaratçı polisler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 'usulsüz dinleme' iddiaları kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.
11 İSTİHBARATÇI POLİS
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Tevdii Raporu'nda; eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü Erol Demirhan, eski Başkomiser Hikmet Kopar, eski Komiser Tolga Güzeltaş, eski Polis Memuru Mehmet Koçak, eski Komiser Yücel Bilgiç, eski Başkomiser Muammer Acar, eski Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, eski Komiser Hasan Hüseyin Danacı, eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hayati Başdağ ve polis memuru Ömer Ayhan isimli 11 istihbaratçı 'hakkında soruşturma yapılması gerekenler' sıfatıyla yer aldı.
'KAMİL KOZAN'I DİNLER GİBİ DİNLEMİŞLER
Raporun sonuç bölümünde, Ergenekon örgütü ile iltisaklandırılarak Kamil Kozan isimli şahıs tarafından kullanıldığından bahisle Necdet E. adına kayıtlı 0532 344 .. .. ve Ercan H. adına kayıtlı 0534 204 .. .. nolu GSM hatlarına 'Kamil Kozan' isimli şahıs tarafından kullanıldığı iddia edilerek 14 Şubat 2009 ile 17 Kasım 2009 tarihleri arasında Teknik Dinleme yapıldığı belirtildi. Bu iki telefonun Ergenekon terör örgütü ile iltisaklandırıldığı ve bu şekilde dinlendiği kaydedildi. Ancak iki numaranın asıl kullanıcısının Kaşif Kozinoğlu olduğu, Kozinoğlu'nu Kamil Kozan isimli şahsın üzerinde dinledikleri belirtildi.
ÖYLE BİR İSİM YOK
Sabah'ın haberine göre; Raporda, gerek İstihbarat Dairesi Başkanlığı gerekse de İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilerde 'Kamil Kozan' isimli bir şahsın var olduğuna dair somu bir tespitin yapılamadığı ifade edildi. Usulsüz bir şekilde gerçekte olmayan bir kişi isminin uydurularak Kozinoğlu'nun teknik dinlemeye alındığı anlatıldı. Bu teknik dinleme faaliyetinin gerçekleşmesinde ise; bilgi notu, uzatma talep yazısı gibi evraklarda ismi, imzası veya parafı olan şahısların ise 11 Emniyet Teşkilatı polisinin isim, kod adı, aidiyet numarası, sicil ve imzalarının bulunduğu belirtildi.
Savcılıkça, FETÖ'cü İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 11 istihbaratçı hakkında 'usulsüz dinleme' iddiası kapsamında soruşturma başlatıldı.
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