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Kumpas soruşturmalarının savcısı olan FETÖ'cü Mehmet Murat Yönder hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
KUMPASÇI ESKİ FETÖ'CÜ SAVCI HAKKINDA KARAR!

Gelen son dakika haberine göre; Ergenekon, Balyoz, gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet , üyeliğinden hapis cezasına çarptırıldı.

'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan , Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu () üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski Yargıtay üyesi tutuklu sanık Mehmet ile avukatı katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Örgüt tarafından özel yetkili savcı yapıldığı, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, gibi davaların soruşturma süreçlerini yürüttüğü ifade edilen Yönder, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Uydurma delillerle basit olayları abartarak gece gözaltıları dahil tutuklama yapılması gibi haksız ve adil olmayan işlemleri yapan ekip içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtaya üye seçildiği, üye seçildikten sonra da FETÖ mensuplarıyla bir araya gelerek toplantılara katıldığı belirtilen Yönder, aleyhindeki tanık ifadelerini de kabul etmedi.

"Örgütün sorumlusu eski Yargıtay Üyesi Muharrem Karayol'un altında grup sorumlusu olarak görev yaptığı" iddiasını da reddeden Yönder, tespite rağmen ByLock kullanmadığını öne sürdü.

KARAR

Savunmaların tamamlanmasından sonra duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Sanık Yönder'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa 'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

12 YIL HAPİS CEZASI

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarıldı.

Önder'in cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Sanığın aldığı ceza göz önünde bulundurularak, tahliye talebi de reddedildi. Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, görüşecek.

FİRARİ ÖZ İLE ÇALIŞMIŞTI

Firari eski savcı ile Ergenekon soruşturmasını yürüten Yönder, soruşturma kapsamına ÇYDD'yi sokarak, derneğin Genel Başkanı Prof. Dr. 'ın 'daki evinde sabaha karşı arama yaptırmıştı.

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